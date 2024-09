PSB/Divulgação João Campos (PSB) lidera corrida eleitoral em Recife

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (18) aponta o atual prefeito João Campos (PSD) na liderança com 77% das intenções de voto na disputa pela prefeitura de Recife . O levantamento foi encomendado pela TV Globo e divulgado pelo G1.

Gilson Machado (PL) ocupa o segundo lugar do ranking, com 8%, seguido por Daniel Coelho (PSD) com 4%, Dani Portela (PSOL) com 2% e Tecio Teles (Novo), com 1%. Pela margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os três últimos estão tecnicamente empatados.

Os candidatos Ludmila Outtes (UP), Simone Fontana (PSTU) e Victor Assis (PCO) atingiram 0%.

Os eleitores indecisos somaram 2% dos votos, enquanto os que não irão votar ou votarão em branco, ou nulo somaram 6%.

Confira todos os números:

João Campos (PSB): 77% (era 76% na semana passada);

Gilson Machado (PL): 8% (era 6%);

Daniel Coelho (PSD): 4% (era 6%);

Dani Portela (PSOL): 2% (era 2%);

Tecio Teles (Novo): 1% (era 1%);

Ludmila Outtes (UP): 0% (era 0%);

Simone Fontana (PSTU): 0% (não havia sido citada);

Victor Assis (PCO): não foi citado em ambas as pesquisas;

Indecisos: 2% (era 2%);

Branco/Nulo/Não vai votar: 6% (era 6%).

Rejeição

A pesquisa também perguntou quais candidatos os eleitores conhecem e rejeitam. João Campos tem a menor rejeição (12%). Daniel Coelho (PSD), por outro lado, é o candidato mais rejeitado (52%).

Pesquisa Quaest em Recife

A pesquisa ouviu 900 eleitores em Recife, entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o nº PE-09154/2024.

