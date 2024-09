Reprodução: instagram - 01/07/2022 Jair Renan e o pai, Jair Bolsonaro

O Partido Liberal (PL), ao qual é filiado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), injetou quase 90% do teto de gastos para a campanha do "filho 04" do ex-capitão, Jair Renan Bolsonaro, que disputa o cargo de vereador em Balneário Camboriú.

Ao todo, o partido deu R$ 135 mil às contas da campanha de Jair Renan na quarta-feira passada (11). O limite de gastos para os candidatos a vereador na Câmara Municipal da cidade catarinense é de R$ 150 mil.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o filho de Bolsonaro havia arrecadado pouco mais de R$ 7,3 mil, sendo apenas R$ 2,3 mil do diretório municipal do PL. A outra parte do montante veio de uma pessoa chamada Regina Thais Portela.

O filho 04 concorre com o nome "Jair Bolsonaro" nas urnas, com a permissão do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC).

