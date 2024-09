Reprodução/TV Cultura Datena agride Marçal durante debate em SP

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) comparou a cadeirada que levou do adversário José Luiz Datena (PSDB) aos atentados sofridos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2018, e pelo republicano Donald Trump na atual disputa pela presidência dos Estados Unidos.

Em suas redes sociais, o ex-coach publicou uma montagem com fotos dos acontecimentos com a legenda: "Por que todo esse ódio?"

Agressão

A agressão ocorreu no debate da TV Cultura neste domingo (15). A discussão entre Datena e Marçal aconteceu após o ex-coach provocar o apresentador durante uma resposta no quarto bloco do debate.

“O Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Você é um arregão. Atravessou o debate esses dias para me dar um tapa, que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso”, disparou Marçal.

Em resposta, Datena dirigiu-se a Marçal e, utilizando uma cadeira, atacou o candidato, além de proferir xingamentos.

Datena foi expulso e o candidato do PRTB deixou o programa, que reunia candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Em meio à confusão, o debate foi interrompido e voltou logo depois com os outros quatro candidatos participantes, que lamentaram o episódio.

Marçal foi encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês para receber atendimento médico. Em nota, a assessoria do ex-coach confirmou a suspeita de fratura e informou que ele foi imediatamente encaminhado para o Hospital Sírio Libanês. Marçal foi visto deixando o teatro do evento com a mão no peito, visivelmente abatido.

