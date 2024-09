Reprodução As duas irmãs, de 28 e 25 anos, foram mortas a facadas por um grupo de nove criminosos

Na tarde deste sábado (14), 10 pessoas foram presas pela Polícia Militar suspeitas de envolvimento na morte da candidata a vereadora Rayane Alves Porto (Republicanos), de 25 anos, e de sua irmã Rithiele Alves Porto, de 28. Elas foram assassinadas em Cáceres, a 107 km de Porto Esperidião.

Segundo a polícia, entre os detidos estão quatro menores de idade. As apreensões ocorreram em Porto Esperidião e Cáceres.

As irmãs foram sequestradas e torturadas antes de serem mortas a facadas por uma facção criminosa na madrugada deste sábado. Além delas, outras duas pessoas foram alvo do grupo e sofreram ferimentos.

Os suspeitos, segundo a polícia, podem responder por sequestro e cárcere privado, tortura, duplo homicídio, homicídio tentado, lesão corporal, associação criminosa e corrupção de menores.

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Civil, Rayane e Rithiele foram assassinadas a facadas enquanto saíam de um festival de pesca. Elas eram donas de um circo e Rayane era candidata a vereadora no município.

O boletim de ocorrência que o g1 teve acesso afirma que um dos sobreviventes conseguiu fugir e pediu socorro à polícia. Nisso, ele relatou ter sido sequestrado com outras três pessoas.

De acordo com a testemunha, o crime foi motivado pelo fato de as vítimas terem tirado uma foto no Rio Jauru, simbolizando um número associado a uma facção rival. Os criminosos, segundo ele, pediam dinheiro para não matar as vítimas.

A polícia segue investigando o caso.

