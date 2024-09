Montagem iG / Crédito: Wikicommons Ministro bloqueou empresas no Brasil após Musk se recusar a aceitar determinações judiciais nacionais

Alexandre de Moraes , ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou nesta sexta, 13, a liberação de contas bancárias e ativos das empresas de Elon Musk, X - ou Twitter — e Starlink Brasil. A decisão, porém, também bloqueou dinheiro das contas.

O valor total do bloqueio foi R$ 18,3 milhões, usado para multas dadas anteriormente às empresas. Esse era o valor devido à Justiça, e será transferido para a União.

O valor total corresponde a multas das duas empresas; R$ 11.067.864,86 era devido pela Starlink Brazil Serviços de Internet, e R$ 7.282.135,14 era pelo Twitter.

Durante a quinta, 12, os bancos Citibank e Itaú Unibanco fizeram as transferências devidas para a conta da União no Banco do Brasil. A decisão foi tomada nesta quarta, 11, por Moraes .

Findadas as operações, os bancos avisaram o STF, que, por sua vez, voltou a liberar as contas das empresas de Musk .

As contas estavam bloqueadas porque as empresas se recusaram a obedecer ordens judiciais em relação a conteúdos nas redes sociais ; o valor transferido garante pagamento das multas.

