O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condecora, nesta quarta-feira (11), a primeira-dama Janja da Silva, a apresentadora Xuxa Meneghel, pesquisadores e outras figuras destacadas com a Medalha Oswaldo Cruz em reconhecimento às suas contribuições na área de vacinação. As informações são do UOL.

A Medalha Oswaldo Cruz é concedida a indivíduos e instituições que promovem e incentivam atividades voltadas à saúde pública. Neste ano, a honraria será entregue a 22 pessoas e 10 instituições com vínculos diretos ou indiretos com o tema da vacinação. A lista dos laureados foi divulgada na semana passada no Diário Oficial da União (DOU).

A seleção dos homenageados não inclui explicações individuais sobre a escolha. Segundo o Palácio do Planalto, a medalha visa reconhecer pessoas ou entidades que, nas áreas científica, educacional, cultural e administrativa, relacionadas à medicina, higiene e saúde pública, "tenham se destacado de maneira notável ou contribuído para o bem-estar físico e mental da população brasileira."





A lista de condecorados abrange uma ampla gama de perfis, desde pesquisadores como Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan, e Mario Santos Moreira, presidente da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), até influenciadores como o biólogo Átila Iamarino e a empresária Luiza Trajano, do Magazine Luiza, conhecida por seu apoio ao governo.

A escolha de Janja da Silva se deve, em parte, ao seu trabalho nas redes sociais. Segundo o Ministério da Saúde, a primeira-dama conduziu lives sobre vacinação e liderou uma mobilização online para promover o Dia Nacional da Imunização. Além disso, ela participa "ativamente" das discussões no Ministério da Saúde, colaborando em estratégias e investimentos nas áreas de saúde da mulher e gestantes.

Entre os famosos e políticos agraciados, Xuxa Meneghel é destacada como embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde, a ex-ginasta Daiane dos Santos também atua como embaixadora do movimento, e o senador Humberto Costa (PT-PE) é reconhecido por seu papel como presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado.

