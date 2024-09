Reprodução O apoio ao projeto de anistia por parte dos bolsonaristas está ligado à sucessão da presidência da Câmara





Nesta terça-feira (10), a Câmara dos Deputados adiou a votação do projeto de lei que concede anistia aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro. O governo, por meio de seus aliados na Casa, obstruiu a análise do projeto ao apresentar requerimentos para incluir outras propostas na pauta, o que atrasou a votação . A análise do projeto foi adiada para o dia seguinte.

O apoio ao projeto de anistia por parte dos bolsonaristas está ligado à sucessão da presidência da Câmara, com a expectativa de que os candidatos apoiem a proposta.

O texto detalha as mudanças na composição da comissão que analisará o projeto, com o PP e o PL substituindo membros alinhados ao governo Bolsonaro.

O projeto de lei, apresentado pelo relator, tem como objetivo perdoar todos os presos por participação em atos políticos e eleitorais, incluindo os envolvidos nos ataques golpistas.





Trecho do relatório

A justificativa apresentada é a “injustiça sentida por muitos brasileiros após o resultado das eleições presidenciais de 2022”.

“Note-se que aquelas pessoas que estiveram nos atos de 8 de janeiro de 2023 não souberam naquele momento expressar seu anseio por liberdade e pela defesa de uma democracia representativa de fato, catalisando a sua indignação de maneira exacerbada e causando danos ao patrimônio público e ao patrimônio histórico e cultural por meio de um 'efeito manada'”, afirmou Valadares no relatório.

A proposta também inclui uma nova regra legal que visa garantir que a justiça seja aplicada de forma igualitária, impedindo que pessoas sem foro privilegiado sejam julgadas antes daquelas com foro, mesmo que ambas estejam acusadas no mesmo caso.

