AFP Documento da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), enviado ao STF, confirma a efetividade da medida

A Starlink, empresa de internet via satélite de propriedade do bilionário sul-africano Elon Musk, anunciou nesta quinta-feira (05) que cumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de bloquear o X, antigo Twitter, para os seus usuários no Brasil.

Um documento da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), enviado ao STF, confirma a efetividade da medida. As informações são do Metrópoles.

Conforme o comunicado, a Starlink teria bloqueado seus 224.458 acessos no país todo a partir das 18h da última quarta-feira (04).

Tal número corresponde a apenas 0,5% do total de acessos de Serviços de Comunicação Multimídia (SCM) - feitos via computador. O SMP (Serviço Móvel Pessoal), por sua vez, de acessos por celular, não faz parte dos serviços oferecidos pela operadora.





