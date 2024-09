Montagem iG / Imagens: Editorial Jornalístico e Conteúdo Online / Tânia Rêgo/Agência Brasil / Flávia Bernardo/Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) / Reprodução g1 Candidatos aparecem à frente nas capitais, segundo Datafolha: Guilherme Boulos (PSOL) tem 23%; Eduardo Paes (PSB) tem 59%; Mauro Tramonte (Republicanos) encabeça com 29%; e João Campos (PSB) aparece com 74%

O Brasil terá, em 6 de outubro, o primeiro turno das eleições municipais . As capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte (MG) e Recife (PE) tiveram pesquisas pelo Datafolha publicada nesta quinta, 16h.

As pesquisas, feitas para a TV Globo , são as primeiras desde o início da veiculação da propaganda eleitoral obrigatória nas rádios e televisão. Anúncios começaram em 30 de agosto.

São Paulo

A pesquisa foi feita com 1.204 eleitores da cidade entre terça e quarta (3, 4), de acordo com o TSE.

Os três primeiros candidatos estão tecnicamente empatados. Guilherme Boulos (PSOL) tem 23% das intenções de voto, Pablo Marçal (PRTB); 22%, e Ricardo Nunes (MDB), 22%. Atrás deles, vêm Tabata Amaral (PSB) com 9% e José Luiz Datena (PSDB), com 7%. Clique aqui e veja a pesquisa de São Paulo com mais detalhes.

Rio de Janeiro

A pesquisa ouviu 1.106 pessoas nas mesmas datas. Eduardo Paes (PSB) tem 59% das intenções de voto, o que o faria ganhar em primeiro turno. Depois aparecem Alexandre Ramagem (PL), com 11%, e Tarcísio Motta (PSOL), 6%.





Belo Horizonte

A pesquisa ouviu 910 habitantes nas mesmas datas. Mauro Tramonte (Republicanos) encabeça com 29% das intenções de voto, seguido por Fuad Noman (PSD) com 14%; Bruno Engler (PL), 13%; Duda Salabert (PDT), 12%; e Rogério Correia (PT), 8%.

Recife

A pesquisa ouviu 910 eleitores nas mesmas datas. João Campos (PSB) aparece com 74% das intenções de voto. Em seguida, estão Gilson Machado (PL), com 9%, Daniel Coelho (PSD), com 5%, e Dani Portela (PSOL), com 4%.

