Em entrevista ao programa "Frontline", da Times Radio, Diane Francis, jornalista canadense e membro sênior do Atlantic Council em Washington, analisou a atual conjuntura do governo de Vladimir Putin à luz das novas movimentações do exército ucraniano, em uma guerra que se arrasta desde fevereiro de 2022.

A jornalista observa que a Rússia está sendo progressivamente enfraquecida, tanto econômica quanto politicamente. "O atual conflito coloca Putin em uma posição precarizada, especialmente com o crescente descontentamento dentro da Rússia", afirma.

Ela explica que a Ucrânia, ao atacar diretamente o território russo e ocupar partes dele, desafia fronteiras pré-estabelecidas, especialmente em Kursk e outras regiões relevantes, alterando a dinâmica do conflito. "A agressividade da Ucrânia, incluindo ataques com drones em Moscou e na Crimeia, tem um impacto psicológico significativo, tanto na Rússia quanto internacionalmente", diz Francis.

Destaca-se, ainda, o crescente descontentamento de figuras proeminentes dentro do Kremlin, observando que "recentemente, líderes de milícias e oligarcas, como [Yevgeny] Prigozhin, que anteriormente criticaram Putin [de forma privada], estão se manifestando publicamente contra o regime".





Ela sublinha que, embora Putin historicamente não tolere dissidência, o atual ambiente político gera resistência significativa contra seu governo, até mesmo entre os seus aliados.

Além disso, a queda dramática do valor do rublo e a crescente pressão externa sobre o governo russo estão se combinando com os fatores internos. "O enfraquecimento econômico da Rússia é um reflexo da falência das políticas de Putin e do impacto negativo das sanções e do isolamento internacional", afirma.

Francis também sugere que a situação pode se agravar ainda mais com a possibilidade de um golpe militar ou uma insurreição interna: "Embora Putin ainda mantenha o controle, as condições para uma mudança de poder estão se formando, e a resistência contra ele está crescendo".

Sobre uma eventual resposta internacional, a entrevistada ressalta que a decisão da Alemanha e de outros aliados ocidentais em continuar fornecendo ajuda militar à Ucrânia "demonstra um reforço no apoio ao país e um desafio direto às ameaças de Putin".

Ela também observa que eventos recentes, como o cancelamento do gasoduto da Mongólia para a China e as movimentações econômicas, indicam um futuro econômico ainda mais sombrio para a Rússia.

A crise do atual governo russo parece cada vez mais profunda, na visão de Francis. A guerra, que persiste há mais de dois anos, não mostra indícios de uma resolução.

As consequências para Putin e seus aliados não se limitam ao cenário internacional; fatores internos e econômicos se entrelaçam para prometer intensificar ainda mais a conjuntura política do Kremlin.

