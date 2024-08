Reprodução Musk vem acusando Moraes sem provas





O blionário Elon Musk, dono do X, prometeu publicar uma "longa lista de crimes" supostamente cometidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão da rede social no Brasil.

A plataforma começou a sair do ar no país à meia-noite deste sábado (31), após ter se recusado a nomear um representante legal em solo brasileiro, como manda a legislação nacional.

"Vamos começar a publicar amanhã [1º] a longa lista de crimes de Alexandre de Moraes, juntamente com as leis brasileiras específicas que ele violou", escreveu Musk no X.

"Obviamente, ele não precisa seguir as leis dos EUA, mas precisa seguir a legislação de seu próprio país. Ele é um ditador e uma fraude, e não a Justiça", acrescentou o bilionário.

Moraes chegou a dar 24 horas para o X nomear um representante legal no Brasil, intimação ignorada pela rede social e por Musk, que acusam o ministro de "censura" ao ordenar o bloqueio de perfis de extrema direita.

Em 17 de agosto, a empresa já havia fechado seu escritório no país para não cumprir determinações judiciais.

Musk é investigado pelo STF por suspeita de obstrução de Justiça e no inquérito das milícias digitais, que apura a atuação de grupos bolsonaristas contra a democracia e as instituições.