Divulgação/Ricardo Pizzutto/Band José Luiz Datena, Ricardo Nunes, Tabata Amaral, Pablo Marçal e Guilherme Boulos durante debate promovido pela Band

Neste domingo (1º), às 18h, o debate Gazeta/MyNews reunirá cinco candidatos à Prefeitura de São Paulo: Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

A TV Gazeta e o canal MyNews promovem o evento, que será o terceiro encontro entre todos os candidatos.

Anteriormente, Marçal gerou polêmica com atitudes desrespeitosas e a disseminação de desinformação. No debate de 19 de agosto, apenas Tabata, Marina Helena e Marçal compareceram.





Quais são as novas regras?

Os participantes deste debate terão movimento restrito dentro do estúdio. Segundo as novas diretrizes, os candidatos não poderão sair de seus púlpitos enquanto o programa estiver em transmissão.

Além disso, estão proibidos de mostrar acessórios, documentos ou outros itens às câmeras, ou aos adversários. Marçal, em debates passados, provocou com um boné com a letra M e uma carteira de trabalho exibida para Boulos. O uso de aparelhos eletrônicos também será proibido.

A plateia será reduzida em comparação com debates anteriores, e o número de assessores no palco também será limitado. As punições para quem desrespeitar as regras incluirão uma advertência da mediadora Denise Campos de Toledo. Caso o candidato persista na infração, será solicitado que se retire, e, se necessário, os seguranças serão acionados.

As normas mais rígidas foram adotadas após ajustes sugeridos pelos candidatos e visando garantir a ordem no debate. As informações são do UOL.

Um debate anterior, realizado em 14 de agosto, enfrentou críticas por desorganização e falta de clareza nas regras, o que resultou na ausência de candidatos em um debate subsequente.

Este será o primeiro debate após o início do horário eleitoral na televisão, que começou na sexta-feira (30) e vai até 3 de outubro.

No lançamento dos programas, Boulos enfatizou seu apoio do presidente Lula (PT), enquanto Nunes destacou uma breve menção de Tomas Covas e um apoio visual de Jair Bolsonaro (PL), em apenas quatro segundos.

