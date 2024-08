Agência Brasil Apesar disso, permanece proibido o uso de VPNs para acessar o X, rede social suspensa por Moraes também nesta sexta-feira.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou uma decisão anterior, voltando a permitir o uso de Redes Privadas Virtuais (VPNs, na sigla em inglês).

Moraes revisou sua ordem, inicialmente emitida na tarde desta sexta-feira (30), que obrigava lojas virtuais, como a Apple Store e o Google Play, a bloquearem o download de aplicativos de VPN.

Em uma nova decisão divulgada na noite desta sexta-feira, Moraes suspendeu a ordem para evitar “eventuais transtornos desnecessários e reversíveis a empresas terceiras”.

Apesar disso, permanece proibido o uso de VPNs para acessar o X, rede social suspensa por Moraes também nesta sexta-feira.





O ministro estipulou uma multa diária de R$ 50 mil para quem utilizar VPNs para burlar a proibição. A decisão esclarece que essa multa se aplica tanto a indivíduos (pessoas físicas) quanto a empresas (pessoas jurídicas).

No despacho, Moraes ordena a suspensão imediata, completa e integral do X em todo o território nacional, até que todas as determinações judiciais relacionadas ao caso sejam cumpridas, as multas sejam pagas e um representante legal, seja pessoa física ou jurídica, seja indicado no Brasil.

No caso de uma pessoa jurídica, é necessário também nomear o responsável administrativo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.