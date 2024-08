Reprodução/redes sociais Homem é atacado por vaca após tentativa de abuso





O homem russo que tentou abusar de uma vaca na Tailândia pode enfrentar sérias punições no país natal, de acordo com o Daily Star.

Um vídeo viralizou na internet e mostrou o homem de 26 anos totalmente nu sendo golpeado por uma vaca marrom após tentar abusar do animal. Ele precisou ser socorrido por equipe especializada.

O homem é Evgenii Kuvshinov, 26. À época, o homem acabara de passar por um término de namoro e sentia falta da ex, uma comissária marroquina.

Ele, então, viu um touro e tirou toda a roupa antes de se aproximar do animal, atravessando um campo. Após perceber uma vaca amarrada em uma cerca de madeira, se aproximou dela.

Punição russa

De acordo com o Daily Star, a punição de Evgenii deve ser voltar à Rússia e engrossar as camadas do exército nacional. Deve ser, ainda, enviado para lutar na guerra da Ucrânia, que acontece há dois anos.

O chamado para o exército, porém, não é novo. Evgenii fugiu da Rússia durante uma operação militar imposta por Putin para aumentar o exército frente à guerra.

O homem fugiu do país e foi para Turquia. Depois, migrou para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e finalmente para a Tailândia em maio de 2024.

Porém, com a viralização do caso de bestialidade, as autoridades russas localizaram-no e o levarão de volta ao país.