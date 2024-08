Reprodução/CBS Filadélfia Casal se distrai enquanto faz sexo e carro cai em rio nos EUA

Um casal que supostamente estava fazendo sexo no banco traseiro de um carro se distraiu, e o veículo capotou em um rio na cidade de Filadélfia , nos Estados Unidos , na última quarta-feia (28).

Segundo a polícia, o carro estava estacionado, mas a mulher desengatou o veículo acidentalmente, que seguiu para o Rio Schuylkill.

O casal conseguiu escapar do veículo antes que ele caísse na água. O carro já foi retirado do rio e não há acusações formais contra os envolvidos, segundo o jornal The Mirror.

A polícia suspeita que o casal estava mantendo relações sexuais na hora do incidente.

