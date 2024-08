Montagem iG - Agência Brasil/Wikicommons Lula afirmou que Musk 'não é um cidadão do mundo '

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (30) que o bilionário Elon Musk , proprietário da rede social X , precisa "acatar" a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) , porque "todo e qualquer cidadão está subordinado à Constituição e às leis brasileiras".

"Ou cumpre ou terá que tomar outra atitude", disse o presidente à rádio MaisPB, da Paraíba.

Segundo Lula, se a Suprema Corte tomou a decisão, Musk terá que aceitar as regras do país, porque "não é porque o cara tem muito dinheiro que pode desrespeitar".

"Esse cidadão é um cidadão americano, não é um cidadão do mundo.

Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, os deputados, o Senado, a Câmara e a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê?", questionou Lula, enfatizando que o bilionário precisa respeitar a decisão do STF. "Se quiser bem, se não quiser, paciência".

Para ele, se não for assim, o Brasil nunca será soberano. "Esse país não tem um sociedade com complexo de vira-lata. Esse cara tem que aceitar as regras desse país", concluiu.

Na noite da última quarta-feira (28), Moraes deu um prazo de 24 horas para que Musk indique um novo representante legal da rede social no Brasil e ameaçou suspender a plataforma no país caso a ordem não seja cumprida.

A intimação foi enviada ao X, através de uma resposta a uma publicação da rede social em 17 de agosto, uma vez que a empresa fechou seus escritórios em solo brasileiro e acusou Moraes de "censura" por conta da imposição de multas à plataforma por ignorar ordens judiciais para bloquear perfis suspeitos de ataques à democracia.

Por sua vez, a rede social X afirmou na noite da última quinta (29), após o encerramento do prazo estabelecido pelo STF, que não cumprirá as ordens de Moraes e disse esperar ser bloqueada no Brasil.

