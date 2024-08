Montagem iG / Crédito: Wikicommons Embate entre ministro e bilionário dura meses

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes bloqueou as contas da empresa Starlink Holding , que pertence ao bilionário Elon Musk, para pagar as multas referentes à falta de representantes legais da rede social X - que também pertence ao empresário - no país. As informações são da coluna de Valdo Cruz, do G1.

Na última semana, Moraes considerou a existência de um “grupo econômico de fato” sob comando de Musk e, em 18 de agosto, ordenou o bloqueio dos recursos financeiros deste grupo no Brasil, para garantir que as multas aplicadas pela Justiça contra a rede fossem pagas.

De acordo com assessores do gabinete do ministro, a outra empresa sob comando de Musk no país é justamente a Starlink, que atua no Brasil na venda de serviços de internet por satélite, principalmente na região Norte.

Todos os dirigentes da Starlink no Brasil já intimados a responder também pelos valores devidos à Justiça brasileira pela rede X.





