Reprodução Lula usa outras redes sociais, além do X





Nesta quinta-feira (29), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compartilhou links para seus perfis de mídia social em outras plataformas, em meio a uma disputa entre o Supremo Tribunal Federal do Brasil e o proprietário do X (antigo Twitter), Elon Musk .

A medida ocorre após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ordenar que o bilionário nomeasse um representante legal no Brasil dentro de 24 horas, sob pena de suspensão da plataforma no país.

A ordem judicial foi emitida devido à falta de um representante legal do X no Brasil, o que impediu a resposta adequada a notificações judiciais.

Sem um profissional para responder às solicitações legais, a intimação foi publicada nas redes sociais. Caso Musk não cumpra o prazo estabelecido, a plataforma poderá ser suspensa.





Elon Musk x Alexandre de Moraes

Em resposta à ordem, Elon Musk chamou o ministro Moraes de "ditador”. Não é a primeira vez que o empresário usa a plataforma para realizar ataques contra o magistrado do Supremo Tribunal Federal.

O presidente Lula, por sua vez, não se manifestou sobre o caso e resolveu divulgar seus perfis em plataformas como Bluesky, Instagram, WhatsApp, Threads, TikTok e Facebook.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.