Reprodução Cantora Yurungai cantou Hino Nacional com letra em “pronome neutro”, mas Boulos não pediu nem autorizou mudança

Guilherme Boulos (PSOL) anunciou que não sabia que o Hino Nacional seria adaptado para linguagem neutra no comício que fez no último sábado, 24. O candidato à prefeitura de São Paulo demitiu a produtora responsável.

O evento aconteceu em Campo Limpo, zona sul, e teve a cantora Yurungai cantando o Hino Nacional. Porém, no verso “dos filhos deste solo és mãe gentil”, cantou “des filhes deste solo és mãe gentil".

Zion Produções, empresa contratada para o evento, foi responsável por escolher a cantora. A companhia recebeu R$ 450 mil para montagem do evento. Boulos garantiu que não usará mais os serviços da Zion após episódio.

"Não foi, logicamente, uma decisão da minha campanha aquele absurdo que foi feito com o Hino Nacional. Aquilo foi uma produtora, que por sua vez contratou uma cantora que levou àquele episódio. A nossa campanha se posicionou de maneira clara, e a produtora não vai participar de outros eventos", disse Boulos em comunicado nesta quarta (28).

Em nota, PSOL disse também que a alteração não foi pré-acordada ou organizada: "A campanha em momento algum solicitou ou autorizou alteração na letra do Hino Nacional interpretado na abertura do comício. A produtora, organizadora do evento, foi responsável pela contratação de todos os profissionais que trabalharam para a realização da atividade, incluindo a seleção e o convite à intérprete que cantou o Hino Nacional."

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .