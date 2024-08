Michel Jesus/Câmara dos Deputados O deputado Silas Câmara, líder da bancada evangélica no Congresso

O deputado federal Silas Câmara (Republicanos– AM), líder da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional, passou por cirurgia de emergência na manhã deste sábado (24), devido a grave i nsuficiência cardíaca. Ele está internado no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

Em comunicado, a Frente Parlamentar Evangélica disse que o deputado segue em observação pelas próximas 48 horas. A bancada também pediu preces para a melhora do quadro de saúde do parlamentar.

Enquanto o parlamentar se recupera, quem assume presidência da bancada evangélica é o deputado federal Pastor Diniz (União Brasil - RO).

Colegas parlamentares e membros do governo publicaram mensagens de apoio nas redes sociais.

"Desejo uma pronta recuperação. Que todos possamos nos unir em orações e pensamentos para sua plena saúde e bem-estar", publicou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

O Advogado Geral da União (AGU), Jorge Messias, também se pronunciou "Neste momento de adversidade, mas muita fé, desejo-lhe, meu caro amigo, uma pronta recuperação", disse.

