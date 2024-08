Montagem/Reprodução Boulos, Marçal e Nunes estão empatados tecnicamente, segundo o Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira (22) sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo revela um empate técnico triplo entre o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 23%, o influenciador Pablo Marçal (PRTB), com 21%, e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 19%.



Aparecem, em seguida, o apresentador José Luiz Datena (PSDB), com um recuo de 14% para 10%, e a deputada federal Tabata Amaral (PSB), que foi de 7% para 8%, em empate técnico.

O Portal iG analisou os planos de governo desses cinco candidatos. Veja o que cada um pensa sobre os seguintes temas:

Segurança Pública

Guilherme Boulos: O psolista pretende dobrar o número de agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana), que hoje tem 7.000. Segundo o plano, ele deve lançar ainda o Pacto Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Juventude Negra e a Rede de Enfrentamento à Violência e à Discriminação LGBTfóbica.

Boulos também quer colocar uma viatura da GCM na porta de cada escola municipal na entrada e saída dos alunos, além de instaurar rondas nos arredores nos horários intermediários.

O candidato também falou em uma força-tarefa contra celulares roubados. Por meio de fiscais municipais, ele quer ampliar a fiscalização nos comércios que vendem aparelhos furtados ou roubados e agir em parceria com órgãos estaduais e federais.

Sobre a violência contra a mulher, a ideia é ampliar a Patrulha Guardiã Maria da Penha, da GCM, com descentralização das bases. Boulos ainda falou em aumentar o acesso do auxílio-aluguel para mulheres vítimas de agressões, abusos e ameaças.

Ricardo Nunes: O atual prefeito de São Paulo também pretende aumentar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana e modernizar equipamentos, além de reorganizar a estrutura territorial para que haja mais guardas na periferia.

Sobre a segurança nas escolas, Nunes pretende aumentar a presença da Guarda Civil Municipal nos locais de ensino, além da ronda escolar.

O filiado do MDB também quer expandir o videomonitoramento da cidade com integração de sistemas de informação.

Pablo Marçal: O candidato pretende instaurar o “Guarda no Bairro”, que consiste na GCM ter "funções fora do seu escopo" retiradas, com mais atuação nos bairros.

O plano de governo de Marçal não especifica quais seriam essas funções ou quem assumiria o lugar da GCM. Além disso, o candidato propõe aumentar o efetivo da Guarda, que chegaria a 21 mil oficiais, triplicando o número atual.

Datena: O candidato do PSDB diz que vai fortalecer a GCM com armas letais e não letais, uso de câmeras, treinamentos e reajuste salarial, "colocando [a GCM] à altura das demais forças policiais".

O tucano quer também ampliar a Operação Delegada, na qual agentes reforçam o policiamento em suas folgas.

Datena prometeu expandir as operações das patrulhas Guardiã Maria da Penha, que são dedicadas à proteção de mulheres vítimas de violência. No entanto, o candidato não forneceu detalhes sobre como pretende fortalecer o programa.

Tabata Amaral: A candidata propõe a implementação de uma abordagem integrada que combine saúde, assistência social, segurança pública e urbanismo na Cracolândia. Ela promete oferecer atendimento especializado em dependência química e saúde mental, além de estratégias para moradia e assistência social. O plano também inclui a luta contra o crime organizado por meio de inteligência e análise de dados, em colaboração com o governo estadual.

Tabata apresenta ainda a criação de Centros de Justiça Restaurativa, que seriam responsáveis por julgar de forma imediata os crimes relacionados a drogas na região central.

A filiada do PSB também pretende instaurar um sistema eletrônico para conectar a Guarda Civil Metropolitana ao Poder Judiciário. Esse sistema teria o objetivo de identificar pessoas que não cumprem medidas judiciais e garantir que as sanções impostas sejam cumpridas.

Educação

Guilherme Boulos: O candidato propõe implementar gradualmente a oferta de atividades culturais, esportivas e de lazer no contraturno escolar. Além disso, o programa visa disponibilizar as escolas nos fins de semana. Também está previsto que cada escola conte com um psicólogo para atender alunos, familiares e professores.

A campanha de Boulos promete ainda a construção de pelo menos 22 novos CEUs (Centros Educacionais Unificados), totalizando 80 unidades.

Ricardo Nunes: O emedebista promete que, em quatro anos, todos os alunos da pré-escola tenham acesso ao ensino integral. O programa também pretende expandir o ensino em tempo integral para o ensino fundamental, com foco em bairros mais vulneráveis.

Ainda, Nunes se compromete a concluir a construção de cinco novos CEUs, que já estão contratados através de parcerias público-privadas.

Ele também inclui no plano a instalação de "bebetecas" (espaços dedicados à primeira infância) em todos os 58 CEUs da cidade.

Pablo Marçal: O candidato propõe a implementação de um sistema de remuneração baseado em desempenho para os professores da rede municipal. A proposta inclui recompensas vinculadas à frequência e ao alcance das metas de aprendizado, além de avaliações bimestrais para identificar deficiências no ensino.

Marçal planeja ainda incentivar uma "mentalidade empreendedora" e integrar disciplinas de empreendedorismo e finanças no currículo escolar. Além disso, propõe a criação de um programa de capacitação técnica para jovens a partir dos 14 anos, visando prepará-los para o mercado de trabalho.

O candidato do PRTB promete ainda a criação de escolas dedicadas a esportes olímpicos, com o objetivo de formar atletas de alto rendimento.

Datena: O jornalista afirma que está comprometido em assegurar a alfabetização das crianças até os oito anos e propõe a presença de dois professores nas salas de aula durante os primeiros anos do ensino fundamental para alcançar esse objetivo.

Para as creches municipais, ele sugere estender o horário de funcionamento em duas horas, permitindo que pais que trabalham possam deixar seus filhos por mais tempo.

O candidato planeja aumentar o número de escolas em tempo integral, que atualmente representa apenas 7% da rede. Nesse formato, os alunos terão cinco refeições diárias e acesso a cursos profissionalizantes, além de aulas de games e idiomas no período complementar.

Tabata Amaral: Se eleita, Tabata promete alfabetizar 100% das crianças na idade certa, com prioridade para o letramento em português e matemática até os 7 anos. Ela também propõe um programa de tutoria, com acompanhamento de tutor ou auxiliar para alunos necessitados.

Tabata quer ainda expandir o horário de atendimento das creches até as 19h, além de adotar um novo sistema de indicadores de qualidade no atendimento na rede municipal, incluindo as unidades conveniadas.







Saúde

Guilherme Boulos: O plano de Boulos fala em um “poupatempo da saúde”, que tem o objetivo de eliminar as filas para exames e consultas, com a criação de 16 unidades inspiradas no modelo do Poupatempo. Este modelo estadual já integra vários serviços em um único local, facilitando o agendamento e o atendimento.

O candidato propõe também a contratação de médicos para áreas de especialidades com alta demanda, visando melhorar a cobertura e o atendimento.

Boulos promete ainda assegurar a disponibilidade imediata de medicamentos em toda a rede municipal de saúde, otimizando a aquisição, a logística de distribuição e o abastecimento das farmácias.

No plano, ele também fala da criação de novos CAPs (Centros de Atenção Psicossocial), a intensificação da fiscalização dos contratos de saúde e o estabelecimento de metas de qualidade.

Ricardo Nunes: O atual prefeito de SP quer inclui a construção de três centros municipais dedicados ao TEA (Transtorno do Espectro Autista) nas regiões sul, leste e oeste, além da criação de mais de 200 salas de descompressão em espaços públicos para pessoas com esse transtorno.

Ainda, segundo o plano, serão implementadas a Casa Mãe Paulistana - Pessoa com Deficiência, visando oferecer suporte especializado.

Ele promete ainda um programa que terá foco em visitas domiciliares, campanhas educativas e ações preventivas, abrangendo também a saúde mental.

A proposta também visa expandir a telemedicina, consolidar o uso de prontuários eletrônicos e investir em inteligência artificial para aprimorar diagnósticos.

Pablo Marçal: O empresário propõe a reforma e manutenção das calçadas para melhorar a segurança; a colaboração entre Centros Esportivos, Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família para promover atividades físicas entre os idosos; a criação de áreas verdes e espaços destinados à prática de atividades físicas e esportivas dentro dos hospitais; e um prontuário digital integrado para pacientes, utilizando inteligência artificial para gerenciar resultados de exames, entre outros.

Datena: O candidato do PSDB promete estender o horário de funcionamento das unidades de saúde em pelo menos duas horas, até às 21h, e assegurar que pelo menos uma unidade de saúde em cada subprefeitura funcione 24 horas por dia.

Outra proposta é permitir o agendamento de consultas por meio de celular, eliminando filas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Datena também pretende lançar o programa Remédio em Casa, que oferecerá a entrega de medicamentos para quem mais necessita, embora não tenha especificado qual será o público-alvo.

No que diz respeito à saúde bucal e mental, o candidato pretende formar parcerias com organizações sociais para aumentar a disponibilidade de consultórios, dentistas, médicos, terapeutas e psicólogos. Ele também planeja expandir os centros municipais de referência para TEA.

Tabata Amaral: A candidata promete expandir a cobertura da Estratégia de Saúde da Família para 75%.

Tabata pretende criar também um programa que amplie o horário de atendimento nas unidades de saúde localizadas próximas a sistemas de transporte de alta capacidade, como metrôs e trens.

Nas escolas, ela pretende aumentar as atividades educativas sobre higiene, situação vacinal e prevenção do uso de drogas.

Sobre saúde mental, ela fala na criação de enfermarias psiquiátricas em hospitais gerais e a expansão dos CAPS, com foco em pacientes com transtornos mentais graves e persistentes.

A candidata planeja utilizar tecnologia e inteligência artificial para gerenciar filas, enviar lembretes de consultas e realizar campanhas de vacinação. Ela também pretende aumentar a transparência em relação às filas de exames, consultas e procedimentos.

