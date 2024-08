Reprodução Bolsonaro não conseguiu dispersar os insetos e desceu do trio

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de um ataque de abelhas durante um evento político na sexta-feira (16) em Macaíba, região metropolitana de Natal , capital do Rio Grande do Norte.

Durante um discurso em cima de um trio elétrico, Bolsonaro falava: "Nós somos uma grande nação", e foi interrompido por um ataque de abelhas.

O ex-presidente tentou afastar os insetos, mas não conseguiu. Ele então desistiu de continuar o discurso e desceu do trio.

O locutor do evento ainda brincou com a situação, dizendo que Bolsonaro "é tão doce que até abelha apareceu por aqui." Além de Macaíba, o ex-mandatário também esteve em Natal, Lajes e Parnamirim. Neste sábado (17), ele deve participar de uma moticiata em Fortaleza.

