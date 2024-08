Fernando Frazão/Agência Brasil - 21/04/2024 Ex-presidente Jair Bolsonaro reúne apoiadores em manifestação política na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou, nesta sexta-feira (16), que participará do ato pró-impeachment do ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal , marcado para o próximo 7 de setembro em São Paulo, e deixou os membros da corte em alerta. A informação é da coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

A manifestação é organizada pelo pastor Silas Malafaia e terá como tem a defesa do "Estado Democrático de Direito", após a Folha de São Paulo revelar mensagens trocadas por assessores de Moraes que mostram o uso informal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo magistrado.

A previsão, segundo o pastor, é que ele e outros membros da ala bolsonarista façam discursos "duros" contra Moraes. Por ser alvo de inquéritos relatados pelo ministro, Bolsonaro não está incluso na agenda de discursos.

Ministros "previam" participação do ex-capitão

Os ministros do Supremo Tribunal Federal não receberam a notícia com surpresa, mas ela ainda assim acendeu um 'alerta' entre os magistrados, segundo a coluna da jornalista Bela Mengale, do jornal O Globo.

A avaliação dos juízes é de que Bolsonaro pode descumprir alguma medida restritiva imposta no âmbito das investigações.

