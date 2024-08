Reprodução Lula se emocionou em discurso em Porto Alegre





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chorou nesta sexta-feira (16) ao relembrar a morte de sua primeira esposa, Maria de Lourdes da Silva , e do filho que esperavam. O desabafo ocorreu durante a inauguração do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição ,em Porto Alegre .

“Quando eu cheguei no hospital-modelo, 8h da manhã, eu senti uma inquietação. Enfermeira passava por mim, não falava nada, e eu querendo saber da minha mulher. Daqui a pouco veio uma ‘chefona lá’ e veio falar para mim — eu pensando que ia poder entrar no quarto e entregar a roupa [da criança] — ela veio me dizer que tinha morrido a mulher e a criança”, relatou o presidente, visivelmente emocionado.

Maria de Lourdes e o filho de Lula faleceram em 1971, um episódio que ele classificou como “descaso”. O presidente expressou sua frustração e tristeza diante do publico presente.

“Isso foi a primeira certeza que eu tinha que nesse país as pessoas não são tratadas em igualdade de condições. Eu tinha certeza que ela tinha morrido por descaso. Eu tinha certeza que ela não tinha tido um tratamento. Porque, normalmente, as pessoas não tratam bem dependendo do jeito da pessoa”, concluiu o petista, destacando a desigualdade no atendimento médico que marcou sua experiência.





Lula e seus casamentos

Três anos após a perda de Maria, Lula se casou com Marisa Letícia, com quem teve três filhos. Atualmente, o presidente da República é casado com Rosângela da Silva, conhecida como Janja.

Vídeo:







Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp