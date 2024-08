Reprodução/Youtube Mundo não 'agiu corretamente' com Venezuela, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (16) que o atual governo de Nicolás Maduro na Venezuela é "desagradável" e de "viés autoritário", mas "não é uma ditadura".

"Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. Não acho que é ditadura, é diferente de uma ditadura. É um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas nesse mundo", disse Lula em entrevista à Rádio Gaúcha, em Porto Alegre.



Até o momento, o petista ainda não reconheceu o resultado das eleições venezuelanas, e afirmou que só o fará quando forem apresentadas as atas.

“Eu só posso reconhecer que foi democrático se eles mostrarem a prova de que houve uma eleição e de que fulano teve tantos votos, que siclano teve tantos votos”, reafirmou Lula nesta sexta.

Lula adicionou, ainda, que discorda com a nota divulgada pelo próprio partido no final de julho, que celebra a "reeleição" de Nicolás Maduro.

“Não, eu não concordo com a nota. Eu não penso igual à nota. Mas eu não sou da direção do PT”, disse. E complementou: “O partido não é obrigado a fazer o que o governo quer. E nenhum governo é obrigado a fazer o que o partido quer.”

O petista salientou que o país vizinho é "interessante" para o Brasil, pois tem quilômetros de fronteira compartilhados conosco. Segundo Lula, é um país que "o Brasil chegou a ter quase R$ 5 bilhões de superávit comercial, que pode ser um grande parceiro".

Crise política na Venezuela

A crise política na Venezuela tem aumentado entre a comunidade internacional. De um lado, Maduro diz que foi eleito com 52% dos votos, mas se recusa a apresentar as atas de votação. Do outro, a oposição - representada por María Corina Machado e Edmundo González - insiste que houve fraude e que venceu a eleição com 67% dos votos.