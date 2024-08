Reprodução/TRE-RN Pesquisas precisam ser registradas para que possam ser divulgadas





Nesta sexta-feira (16), inicia-se oficialmente a campanha eleitoral em todas as cidades brasileiras. Os eleitores conhecerão a partir de agora os números e as propostas dos candidatos a prefeito e a vereador . Ao longo dos próximos 45 dias, os cidadãos também terão acessos as pesquisas eleitorais registradas por diversos institutos de pesquisas.

Durante a pré-campanha, foram feitos e divulgados levantamentos das principais capitais do país. Em São Paulo, por exemplo, há um empate técnico entre o atual prefeito Ricardo Nunes e o deputado federal Guilherme Boulos. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes possui grande vantagem.

Na reportagem abaixo, haverá informações dos dois primeiros colocados das últimas pesquisas das principais capitais do Brasil.





Confira:

São Paulo

Em São Paulo, a pesquisa Datafolha, encomendada pela Folha de S.Paulo, entrevistou 1.092 eleitores entre terça-feira (6) e quarta-feira (7) de agosto, com uma margem de erro de três pontos percentuais.

O atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), que busca a reeleição com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), aparece com 23% das intenções de voto. Logo atrás, com 22%, está Guilherme Boulos (PSOL), que conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com a ex-prefeita Marta Suplicy (PT) como vice em sua chapa.

Porto Alegre

Em Porto Alegre, a pesquisa AtlasIntel, encomendada pela CNN Brasil, entrevistou 1.221 pessoas entre 2 e 7 de agosto, com uma margem de erro de três pontos percentuais. A deputada federal Maria do Rosário (PT) lidera com 34,1% das intenções de voto, seguida pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), com 30,7%.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, a pesquisa Atlas revelou que o atual prefeito Eduardo Paes (PSD) é o grande favorito, com 45,8% das intenções de voto. Alexandre Ramagem (PL) está em segundo lugar com 32%, de acordo com os dados coletados entre 2 e 7 de agosto e divulgados em 8 de agosto.

Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, a pesquisa Atlas mostrou que o deputado estadual Bruno Engler (PL) lidera com 29,4% das intenções de voto, enquanto o deputado federal Rogério Correia (PT) segue em segundo lugar com 16,6%, com dados coletados entre 2 e 7 de agosto.

Outras capitais

Outras cidades também apresentam cenários: em Salvador, Bruno Reis (União Brasil) tem 50% das intenções de voto e deve vencer no primeiro turno, conforme a pesquisa Big Data divulgada em 8 de julho.

Em Recife, João Campos (PSB) possui 75% das intenções de voto, também garantindo a vitória no primeiro turno, de acordo com a pesquisa Datafolha de 5 de julho.

Em Fortaleza, a pesquisa Futura Inteligência de 14 de agosto mostra Capitão Wagner (União Brasil) com 28,4% e André Fernandes (PL) com 21,3%.

Em Belém, a pesquisa Paraná Pesquisas, divulgada em 16 de julho, mostra o deputado federal Delegado Éder Mauro (PL) com 30,7% e o deputado estadual Igor Normando (MDB) com 18,2%.

Por fim, em Goiânia, a pesquisa Futura Inteligência de 14 de agosto aponta Adriana Accorsi (PT) com 23,4% das intenções de voto, enquanto Vanderlan Cardoso (PSD) está em segundo com 21,9%.

