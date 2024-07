Montagem iG / Imagens: Marcello Casal jr/Agência Brasil e Rovena Rosa/Agência Brasil Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, e Ricardo Nunes, atual prefeito da capital paulista





Divulgada nesta sexta-feira (05), a pesquisa Datafolha revela o cenário das intenções de voto para o primeiro turno das eleições municipais em São Paulo. Segundo dados do levantamento, o prefeito Ricardo Nunes e o deputado federal Guilherme Boulos seguem empatados tecnicamente.



Resultados da Pesquisa:





Ricardo Nunes (MDB): 24%

Guilherme Boulos (PSOL): 23%

José Luiz Datena (PSDB): 11%

Pablo Marçal (PRTB): 10%

Tabata Amaral (PSB): 7%

Marina Helena (Novo): 5%

Kim Kataguiri (União Brasil): 3%

Altino (PSTU): 1%

Ricardo Senese (UP): 1%

João Pimenta (PCO): 1%

Fernando Fantauzzi (DC): 1%





A pesquisa, realizada entre os dias 2, 3 e 4 de julho, entrevistou 1.092 eleitores paulistanos com 16 anos ou mais, apresentando uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.





Os favoritos



Ricardo Nunes, que busca a reeleição, conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), além de ter como vice o ex-coronel da Polícia Militar Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo (PL).

O prefeito tem buscado se colocar como um nome de centro-direita, enquanto seus adversários o acusam de integrar um grupo de políticos de extrema-direita por conta da sua relação com políticos bolsonaristas, incluindo o ex-presidente.



Já Guilherme Boulos, deputado federal, tem Marta Suplicy como vice e o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em 2020, o psolista chegou ao segundo turno em São Paulo, surpreendendo o PT paulistano, que terminou com menos de 10% dos votos.

Por conta disso, lideranças petistas nacionais fizeram um acordo com Boulos para apoiá-lo na capital paulista, desde que ele disputasse o cargo de deputado federal e apoiasse as campanhas de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo e Lula para presidente em 2022.



Outros concorrentes



José Luiz Datena, afastado do programa Brasil Urgente, é visto pelo PSDB como o candidato ideal para recuperar a força do partido. O apresentador garante que não desistirá da disputa, como ocorreu em eleições anteriores.



Pablo Marçal se posiciona como uma opção “fora da política”, mas enfrentou rejeição de bolsonaristas após uma foto com o ex-governador João Doria.

Tabata Amaral, também deputada federal, tenta se colocar como uma alternativa à Guilherme Boulos mais moderada, de centro-esquerda .



Marina Helena, a surpresa das pesquisas, é apontada por especialistas como beneficiada por confusões com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede).

Já Kim Kataguiri, por sua vez, corre o risco de não conseguir a legenda do União Brasil, já que lideranças do partido em São Paulo preferem apoiar Ricardo Nunes.

