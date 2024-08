Reprodução/PF Ação ocorre em Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, São Paulo e Brasília

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (8) o principal suspeito de financiar atos de terrorismo, cumprindo um mandado de prisão preventiva. As informações são do portal de notícias UOL.

A operação pretende desmantelar a rede de financiamento de atividades terroristas, com a execução de oito mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, São Paulo e Brasília.

O esquema envolvia o recrutamento de brasileiros para se juntarem ao terrorismo, financiando as passagens aéreas dos selecionados com recursos provenientes do comércio ilegal de cigarros eletrônicos contrabandeados e vendidos em tabacarias no Brasil. Os recrutados eram enviados ao exterior para participarem de entrevistas de seleção.





O suspeito preso também utilizava dados pessoais de imigrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade para abrir contas bancárias e empresas em nome dessas pessoas, com o intuito de movimentar recursos de origem ilícita.

Essas empresas de fachada, segundo a PF, eram usadas para transferir dinheiro para contas bancárias, que posteriormente era convertido em criptoativos e destinado a carteiras ligadas a organizações terroristas.

Segundo apuração do UOL, caso os crimes sejam comprovados, as penas podem ultrapassar 75 anos. Os envolvidos poderão ser acusados de contrabando, integração de organização terrorista, atos preparatórios de terrorismo, financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro.

