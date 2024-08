Reprodução Governador de São Paulo lamentou as mortes





O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), anunciou na noite desta sexta-feira (9) a criação de um gabinete de crise para coordenar as ações relacionadas ao acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, que resultou na morte de 61 pessoas, incluindo 57 passageiros e 4 tripulantes.

"A ideia é montar um gabinete de crise. Esse gabinete de crise vai ser composto pelo governo federal, pelo governo do estado e pela força aérea brasileira", declarou o governador.

Tarcísio estava participando de um evento em Pedra Azul (ES) com governadores do Sul e do Sudeste quando foi informado sobre a tragédia. Ele imediatamente retornou para São Paulo, acompanhado do governador do Paraná, Ratinho Jr.

O gabinete de crise contará com a participação de comandantes das forças de segurança do estado, da Defesa Civil, do Ministério de Portos e Aeroportos, da Anac e do Governo do Paraná. "Um posto de comando avançado foi montado a aproximadamente 100 metros da ocorrência", informou.

Em suas declarações, Tarcísio expressou profundo pesar pelas vítimas: "Reforço meu pesar pelas vítimas e que Deus conforte os corações dos familiares e amigos daqueles que perderam suas vidas".





Tarcísio lamentou as mortes

Durante uma coletiva de imprensa, ele também lamentou as perdas humanas e refletiu sobre o impacto emocional da tragédia.

"A gente vê os destroços e pensa em cada sonho que tinha ali. Pensamos também o que eles passaram no momento que perceberam a queda da aeronave", disse.

Tarcísio confirmou ainda que os corpos das vítimas serão levados de Vinhedo para o IML de São Paulo, devido à melhor estrutura disponível na capital.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp