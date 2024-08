Reprodução Quatro tripulantes morreram na queda do avião





Entre as 61 vítimas do trágico acidente aéreo que ocorreu nesta sexta-feira (9) em Vinhedo (SP), estavam os quatro tripulantes do turboélice ATR-72 da Voepass Linhas Aéreas, que partiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP).

Danilo Santos Romano, de 35 anos, era o comandante do voo 2283. Ele iniciou sua carreira como co-piloto de A320 na Avianca e, após a quebra da companhia, trabalhou na Air Astana, no Cazaquistão.

Estava na Voepass há um ano e dez meses e havia sido promovido a comandante em julho do ano passado. Danilo possuía pós-graduação lato sensu em gestão de segurança de voo pela faculdade Unyleya.

Débora Soper Avila, de 28 anos, era uma das comissárias de bordo a bordo do avião. Natural do Rio Grande do Sul, a jovem estava na Voepass há um ano e seis meses e também havia trabalhado na Avianca anteriormente. Nas redes sociais, ela expressava sua paixão pela aviação e publicava fotos com a família.

Humberto de Campos Alencar e Silva, de 61 anos, atuava como co-piloto do voo 2283. Com experiência anterior na companhia aérea Azul, ele desempenhava o papel de segundo em comando no voo fatídico.

Rubia Silva de Lima, de 41 anos, era comissária de bordo no voo. Ela era uma das profissionais responsáveis pelo atendimento e segurança dos passageiros a bordo.





Acidente



Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar foram mobilizadas para o local do desastre, e hospitais em Vinhedo e na cidade vizinha, Valinhos, foram preparados para atender possíveis feridos.

Não houve vítimas em solo, apesar de o avião ter caído sobre um condomínio residencial.

Em resposta à tragédia, a prefeitura de Vinhedo decretou luto oficial de três dias em memória das vítimas. No local do acidente, o prefeito Dario Pacheco expressou sua tristeza, afirmando: "É uma tragédia, a população de Vinhedo está em pânico."

