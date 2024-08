Reprodução: senado Ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro, Filipe Martins

O alvará de soltura expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em parecer favorável ao ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro (PL), Filipe Martins , determina que ele está proibido de usar as redes sociais e contatar o ex-presidente. As informações são da CNN.

No documento, Moraes determina a "proibição de comunicar-se com os demais investigados” da operação Tempus Veritatis , da Polícia Federal (PF), que apura um suposto esquema criminoso para instaurar um golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder.

Além de Bolsonaro, Martins está proibido de falar com outros investigados como:

O ex-ministro Augusto Heleno (GSI);

Almir Garner, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Segurança Pública;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Outras determinações

Martins também está proibido de usar as redes sociais, sob pena de receber multa diária de R$ 20 mil. Moraes também suspendeu sua autorização de porte de arma.

O alvará também estabelece ao ex-assessor o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, comparecer em juízo todas as segundas-feiras e não se ausentar do país.

