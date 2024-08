Reprodução: Redes Sociais Jair Bolsonaro era assessorado por Filipe Martins

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes mandou soltar Filipe Martins , ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta sexta-feira (9).

Martins foi preso em 8 de fevereiro durante a operação Tempus Veritatis , da Polícia Federal (PF), que investigava uma suposta tentativa de golpe de Estado pela ala bolsonarista. Ele foi preso por tentar fugir do país no fim de 2022.

Na última semana, a Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável para a soltura do ex-assessor, afirmando que não há comprovações de que ele saiu do Brasil no período em que foi acusado de burlar o sistema migratório dos EUA.

A PGR citou dados de geolocalização do celular de Martins, que apontaram “com razoável segurança, a permanência do investigado no território nacional no período questionado”.

Martins está detido no Complexo Médico Penal (CMP), em Pinhais, no Paraná. Segundo informações do UOL, o advogado informou que o presídio já recebeu o alvará de soltura.

Autor da minuta golpista, diz Mauro Cid

Segundo a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, o ex-assessor seria o autor de uma minuta golpista que previa a prisão de Moraes e uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

