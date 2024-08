Reprodução/Facebook Debora publicava fotos ao lado dos familiares





Debora Soper Avila, de 28 anos, está entre as vítimas do acidente aéreo que deixou 57 passageiros e quatro tripulantes mortos nesta sexta-feira (9) em Vinhedo (SP). Comissária de bordo, ela compartilhava nas redes sociais sua paixão pela aviação, além de publicar frequentemente fotos ao lado de sua família e namorado.

Em uma de suas postagens, ela escreveu: "Pro nosso nós não deixar de ser assim. Tão singular. É tão particular o meu encontro quando é com você. O meu sorriso quando tem o teu pra acompanhar. As minhas histórias quando você para pra escutar. A minha vida quando tenho alguém pra chamar. De vida", referindo-se ao seu relacionamento com Marcus Vinicius Ávila.

Debora também interagia frequentemente com seu irmão, Luigi Soper, em redes sociais. Na manhã do dia do acidente, ela comentou com figurinhas de riso em uma fotografia bem-humorada postada por ele no Instagram.

O acidente envolveu um turboélice ATR-72 da Voepass Linhas Aéreas, que partiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP).

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar foram mobilizadas para o local do desastre, e hospitais em Vinhedo e na cidade vizinha, Valinhos, foram preparados para atender possíveis feridos.

Não houve vítimas em solo, apesar de o avião ter caído sobre um condomínio residencial.









Luto em Vinhedo



Em resposta à tragédia, a prefeitura de Vinhedo decretou luto oficial de três dias em memória das vítimas. No local do acidente, o prefeito Dario Pacheco expressou sua tristeza, afirmando: "É uma tragédia, a população de Vinhedo está em pânico."

