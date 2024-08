Agência Brasil Lula viajou ao Chile para assinatura de acordos bilaterais





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltará a realizar compromissos no Brasil após passar dois dias no Chile. Ele se reunirá com diversos ministros a partir das 15h.

Estarão no encontro os ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski; do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; da Casa Civil, Rui Costa; dos Transportes, Renan Filho; da Educação, Camilo Santana; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias; e o da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Às 17h, Lula se reunirá com o Secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza. Ele vai se atualizar dos assuntos que permeiam Brasília depois de ter dialogado com lideranças políticas no Chile.





Lula no Chile



Durante a visita ao Chile, em discurso na capital do país, Santiago, o presidente brasileiro clamou por transparência no processo eleitoral da Venezuela, tema que percorre de forma polêmica no continente americano atualmente.

"Expus [em conversa com Boric] as iniciativas que tenho empreendido com os presidentes Gustavo Petro (Colômbia) e Lopez Obrador (México) em relação ao processo político na Venezuela", afirmou Lula em pronunciamento à imprensa, logo após uma conversa privada com Boric.



"O respeito pela tolerância, o respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é que nos leva a conclamar as partes aos diálogos e promover o entendimento entre governo e oposição", completou.



O presidente chileno, Gabriel Boric, que recebeu Lula nesta ocasião, já havia se manifestado recentemente contra o resultado das eleições que mantêm Nicolas Maduro, presidente da Venezuela desde 2013, no poder.

O presidente também incentivou a integração entre os países da América do Sul, processo que ele defende desde seu primeiro mandato presidencial. "Não podemos continuar de costas uns para os outros", destacou.

De volta ao Brasil, o presidente seguirá visitando municípios para dar apoio aos candidatos que são seus aliados. O principal objetivo de Lula é que Guilherme Boulos (PSOL-SP) seja eleito em São Paulo, maior cidade do país.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp