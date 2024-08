Reprodução: Redes Sociais De acordo com Janones, dois homens o abordaram enquanto ele jantava em um restaurante no shopping

O deputado André Janones (Avante-MG) cuspiu em um homem durante uma briga na noite de terça-feira (6) no Brasília Shopping, em frente à sede da Polícia Federal, na zona central da capital federal.

De acordo com Janones, dois homens o abordaram enquanto ele jantava em um restaurante no shopping. O deputado diz ter “saído no pau” com a dupla que teria intimidado o parlamentar.

“Acabei de sair no pau com dois bolsonaristas. Eu estava jantando, tentaram me intimidar, vieram filmando e com discurso fascista. Coloquei os dois vagabundos pra correr. Pensaram que eu ia abaixar a cabeça horrorizado e sair calado: quebraram a cara”, relatou Janones.





Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que Janones se envolve na briga, além de mostrar o parlamentar deixando o shopping escoltado por seguranças.

A gravação foi republicada pelo deputado bolsonarista Tomé Abduch (Republicanos-SP), que aproveitou para criticar Janones por conta da briga.

"Mais uma da esquerda intolerante! Não é a primeira vez que o deputado André Janones, salvo no caso de rachadinha por Boulos, arruma confusão com alguém que pensa diferente dele. Há poucas horas, Janones cuspiu em um homem que ele afirmou ser bolsonarista", disse Abduch.

Veja o vídeo:

