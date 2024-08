Reprodução Daniel Ortega, presidente da Nicarágua





O embaixador do Brasil, Breno de Souza da Costa, foi expulso da Nicarágua em uma retaliação ao congelamento das relações diplomáticas entre os dois países. A medida foi tomada após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tentar interceder pela liberação do bispo católico Rolando José Álvarez, preso há 500 dias, o que irritou o governo nicaraguense.

O PT mantém boas relações com Daniel Ortega desde 2007, mas o clima esfriou depois que os telefonemas do petista foram ignorados pelo presidente da Nicarágua.

Um alto funcionário do Itamaraty informou que o aviso de expulsão foi dado há duas semanas e que o órgão busca esclarecimentos sobre o assunto. O Brasil avisou que não aceitará passivamente a decisão de expulsão, caso ela seja confirmada. Até o momento, o embaixador brasileiro continua no país, conforme informações da Folha de S.Paulo.

A expulsão do embaixador brasileiro foi motivada pela ausência de Breno de Souza da Costa no evento de comemoração dos 45 anos da revolução sandinista.





O embaixador seguiu as orientações do Itamaraty, que indicou a não participação na celebração. Lula entrou no assunto após um pedido do Papa Francisco, mas, sem sucesso em seus telefonemas a Ortega, expressou seu descontentamento publicamente.

Em junho de 2023, o Brasil apoiou uma resolução da Organização dos Estados Americanos (OEA) pedindo democracia na Nicarágua. Em Brasília, Lula criticou o governo Ortega, destacando que aliados precisam ouvir críticas.

