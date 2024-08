Reprodução/TRE-RN União Brasil é favorito em seis capitais

Os partidos do centrão: MDB, PSD, União Brasil, Republicanos e Progressistas, lideram as pesquisas de intenção de voto para a prefeitura de 21 das 26 capitais. Eles assumem destaque na disputa eleitoral em meio à polarização entre PT e PL em âmbito nacional, em que o presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se fizeram "cabos eleitorais" nas eleições municipais.

Os dados são da última edição do boletim Política Brasileira, produzido pela consultoria Arko Advice, que mostra o favoritismo do União Brasil em seis capitais. A legenda lidera em Campo Grande, Fortaleza, Porto Velho, Cuiabá, Salvador e Teresina.

O PSD e MDB também aparecem em primeiro lugar ou empatados na liderança em seis capitais cada um. O PSD lidera sozinho em Natal, Curitiba, Florianópolis, Rio e São Luís e empatado na liderança em Goiânia. Já o MDB segue sozinho em primeiro lugar em Rio Branco, Boa Vista e Macapá e empatado na liderança em São Paulo, Porto Alegre e Belém.

Já os Republicanos e Progressistas são favoritos em outras três cidades cada partido. Segundo as pesquisas, Belo Horizonte (MG) e Vitória (ES) devem eleger prefeitos do Republicanos. Em João Pessoa (PB), o atual prefeito Cícero Lucena, do Progressistas, aparece em primeiro nos levantamentos.









O centrão continua a exercer controle político na Câmara dos Deputados, contando com mais de 200 dos 513 representantes. O grupo é formado por parlamentares de diferentes partidos, geralmente com uma inclinação mais conservadora, mas dispostos a negociar. Anteriormente, foram aliados do governo Bolsonaro e atualmente fazem parte das coalizões que sustentam o governo Lula.



