Reprodução/Câmara dos Deputados Guilherme Boulos durante sessão no Conselho de Ética na Câmara dos Deputados

O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) , bateu boca com seu concorrente, o também pré-candidato Pablo Marçal (PRTB), nesta quarta-feira (5), no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados .

Ao longo da sessão, Boulos pediu para Marçal "não vender sua candidatura" para o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). "Eu espero muito que não venda a sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes. Vá até o fim, porque eu quero te enfrentar nos debates. É o que eu mais quero", disse o psolista.

Imediatamente, Marçal respondeu Boulos e afirmou que não vai desistir do pleito de outubro. "Ninguém tem dinheiro para comprar a minha candidatura, não. Ela não está à venda", disse o empresário.

A sessão ficou marcada por diversas discussões entre os políticos. A audiência ficou marcada pelo arquivamento do processo contra o deputado federal André Janones (Avante-MG) no caso em que era acusado de praticar "rachadinha".

Disputa em SP

O embate entre Boulos e Marçal é mais um episódio na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Atualmente, o psolista aparece à frente ou tecnicamente empatado com o atual mandatário Ricardo Nunes. Marçal, por sua vez, surpreende ao ocupar a terceira posição na preferência dos paulistanos.

