O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um pronunciamento à nação neste domingo (28), em que fez um balanço dos primeiros 18 meses do seu terceiro mandato. Entre diversos pontos abordados, o mandatário reafirmou seu compromisso com a responsabilidade fiscal e citou a proposta de taxar os super-ricos.

"Não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho", disse Lula. "É essa responsabilidade que está nos permitindo ajudar a população do Rio Grande do Sul com recursos federais", continuou.

O Chefe do Executivo emendou a aprovação da Reforma Tributária em sua fala. "Aprovamos uma reforma tributária que vai descomplicar a economia e reduzir o preço dos alimentos e produtos essenciais, inclusive a carne", afirmou o presidente.

O presidente também citou a participação do Brasil em fóruns internacionais e voltou a ressaltar a proposta de taxação dos super-ricos , que será levada ao G20 em novembro. Segundo o mandatário, a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza será o tema central do encontro.

“Não podemos nos calar diante de um drama que afeta a vida de 733 milhões de homens, mulheres e crianças em todo o mundo. Para tornar o mundo mais justo, estamos levando para o G20 a proposta de taxação dos super-ricos, que já conta com a adesão de vários países”, explicou.

"Estamos levando para o G20 a proposta de taxação dos super-ricos que já conta com a adesão de vários países", anunciou Lula. Ele destacou que o Brasil sediará a reunião dos BRICS e a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em Belém no próximo ano.

A taxação dos super-ricos foi o tema do discurso do petista na reunião ministerial do grupo na última quarta-feira (24). Na ocasião, Lula criticou a desigualdade social e a concentração de riqueza.

“Os super-ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos do que a classe trabalhadora. Para corrigir essa anomalia, o Brasil tem insistido no tema da cooperação internacional para desenvolver padrões mínimos de tributação global, fortalecendo as iniciativas existentes e incluindo os bilionários”, disse o presidente.

Lula diz, em seu pronunciamento, que assumiu o comando de "um país em ruínas" e que sua gestão está atuando na "reconstrução" do Brasil. O presidente ressaltou o reajuste do salário mínimo acima da inflação, o controle da inflação, a volta do Farmácia Popular.

Além disso, Lula apontou que o crescimento do PIB foi maior do que o previsto. "Apostavam que o crescimento do PIB não passaria de zero oito por cento, mas crescemos quase 3% no ano passado e vamos continuar crescendo", disse o petista.

Lula também citou o "início da transição energética" e o "recorde" nas exportações em seu discurso. "Abrimos 163 novos mercados internacionais para nossos produtos", afirmou o presidente, listando ainda o relançamento do PAC e citando que "a Petrobras está produzindo mais e importando menos".

