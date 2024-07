Valter Campanato/Agência Brasil - 15/04/2024 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O Palácio do Planalto anunciou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja a São Paulo na tarde deste domingo (28) e, por volta das 20h30, fará um pronunciamento em rede nacional à nação.

Não se sabe o teor do pronunciamento de Lula. Nas redes, o Chefe do Executivo informou que ele irá "conversar sobre os rumos do país". A expectativa é que ele faça um balanço de seu governo, que completou 18 meses.

O pronunciamento terá duração de sete minutos e será o quarto realizado pelo petista desde que assumiu o terceiro mandato, em janeiro de 2023.

A agenda de Lula na capital paulista no domingo e também na segunda-feira (29) não foi publicada.

