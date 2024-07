Reprodução/Redes Sociais (@tabataamaralsp_ Vice-presidente marcou presença na convenção que oficializou a candidatura de Tabata

A deputada federal Tabata Amaral oficializou sua candidatura à Prefeitura de São Paulo pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) na manhã deste sábado (27).

A convenção do partido ocorreu na escola de samba Rosas de Ouro, na Zona Norte de São Paulo, e contou com a presença de dois ex-governadores do estado: o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB).

O anúncio se limitou à candidatura de Tabata, sem informar o seu vice. Segundo a candidata, essa informação deve ser revelada a partir do dia 5 de agosto.

Em seu discurso, Tabata pontuou alguns problemas da cidade que quer solucionar ao longo de sua gestão, como os altos índices de violência, as desigualdades sociais e a Cracolândia.

A candidata, de 30 anos, se comprometeu a trabalhar sempre pela educação e pela igualdade de oportunidades entre os mais ricos e os mais pobres. “Acreditar dá muito trabalho, mas isso é São Paulo e a gente nunca teve medo de trabalhar”, afirmou.

Tabata havia sido reeleita como parlamentar com 337.866 votos nas eleições de 2022. Esta é a primeira vez que ela concorrerá a um cargo no Executivo.

Datena era o vice cotado, mas se candidatou a prefeito

Durante a pré-campanha de Tabata, o apresentador José Luiz Datena era cotado como o vice de sua chapa. A deputada convidou o jornalista, que prontamente aceitou e trocou o seu então partido, o PDT, pelo PSB em dezembro de 2023.

Quatro meses após se filiar ao novo partido, Datena fez uma nova troca: foi para o PSDB. Ainda assim, Tabata e sua equipe acreditavam que o jornalista seria seu vice.



No entanto, no começo de julho, o PSDB anunciou Datena como seu candidato a prefeito. Com a repercussão, o apresentador negou ter traído a deputada e disse que ela o pediu para fazer a segunda troca.

“Ela insistiu, eu fui para o PSDB. Se o PSDB me convidou para ser prefeito, o problema é entre ela e o PSDB”, disse Datena. “Foi a Tabata que me jogou no colo do PSDB, e não o contrário”, prosseguiu.

Ao negar as alegações de Datena, Tabata pedia que os tucanos cumprissem um acordo firmado para a indicação do vice. Porém, isso não aconteceu e os tucanos, também neste sábado, confirmaram Datena como candidato .