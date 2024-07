Reprodução Datena foi oficializado como candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB





Neste sábado (27), José Luiz Datena foi oficializado como candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB durante a convenção realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O evento, no entanto, não ocorreu sem tumulto, exigindo a intervenção da Polícia Militar para conter uma confusão entre membros do partido.

O atrito teve início quando um grupo de membros do PSDB, contrário à candidatura de Datena, tentou entrar no plenário da Alesp. Filiados favoráveis ao apresentador impediram a entrada, o que resultou em um confronto que precisou ser contido pela Polícia Militar. O grupo opositor foi retirado do local.

Fernando Alfredo, ex-presidente do PSDB em São Paulo, foi um dos principais contestadores da candidatura de Datena.

Alfredo desejava se colocar à disposição para concorrer nas prévias do partido, mas foi impedido de entrar no plenário e acabou protestando do lado de fora da Alesp.

Durante seu discurso na convenção, Datena enfatizou que seu grupo é democrático e prometeu devolver o poder ao povo, sendo ovacionado pelas pessoas que estavam no plenário da Alesp.





Datena e suas desistências

Esta é a terceira vez que Datena se coloca como candidato a prefeito de São Paulo. Em 2016, ele se filiou ao PP, mas desistiu da candidatura devido a denúncias de corrupção contra o partido.

Em 2020, Datena se filiou ao MDB e se posicionou como pré-candidato, mas acabou recusando o convite de Bruno Covas (PSDB-SP) para ser vice em sua chapa, optando por continuar sua carreira como apresentador.

Datena também cogitou concorrer ao Senado em 2018 e 2022, mas desistiu ainda na fase de pré-campanha. Desta vez, porém, o apresentador assegura que não pretende desistir. "Só abro mão da candidatura se for sacaneado", garantiu em entrevista ao Flow.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp