Nitazeno foi reconhecido pela Anvisa em maio deste ano

Pesquisadores da USP e Unicamp encontraram um novo opióide que é misturado a drogas sintéticas vendidas em São Paulo. A substância é o Nitazeno, que é mais perigoso do que a heroína ou o fentanil. A droga foi achada em um terminal de ônibus, na zona leste da capital paulista. O lugar é o point das pessoas consomem drogas K.

O Nitazeno é droga feita em laboratório, que tem como base os canabinoides sintéticos e tem preocupado os cientistas e a comunidade pelo poder de expansão.

O opióide surgiu na década de 1950 em pesquisas farmacêuticas, mas nunca foi aprovado para uso na medicina. Além disso, seus efeitos ainda não são totalmente conhecidos.



"O nitazeno foi sintetizado para ser medicamento, mas nunca foi utilizado para tal. De tal forma que a gente não sabe, pois nunca foi utilizado para humanos uma quantidade grande. A gente não tem essa informação”, disse o professor de toxicologia da faculdade de ciências farmacêuticas da USP, Maurício Yonamine ao Jornal Nacional.

O professor afirma ainda que o fentanil é 50 vezes mais forte que a heroína.



“Esses nitazeno são cerca de 10 vezes a 20 vezes mais potentes do que o fentanil, então, o que a gente tem é uma droga com potencial de causar dependência muito grande e potencial de causar fatalidades também muito grande”.

Até 2020, a quantidade de drogas K apreendidas pela polícia civil do estado eram de alguns gramas. Em 2021, já passou para cerca de 5 quilos. No ano seguinte, 51 quilos e em 2023, foram 157 quilos.

A rede de saúde pública também enfrenta consequências. Em uma clínica estadual para reabilitação de dependentes químicos, 36% dos pacientes interrogados admitiram ter consumido recentemente drogas do tipo K.

No ano passado, a secretaria municipal documentou 1.099 casos suspeitos de intoxicação por drogas sintéticas.

O professor de psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) diz que esse tipo de droga pode levar a transtornos mentais para quem já tem essa predisposição.



“Podem ser o gatilho para o início de um quadro de esquizofrenia, de transtorno bipolar. Ela tem dentre os seus impactos, esse efeito de causar aumento da adrenalina no corpo, que vai gerar reações de luta ou fuga. Então a gente vai ficar preparado para lutar ou fugir. E isso inclui, por exemplo, uma tensão muscular, essa coisa de ficar mais travado, pilhado, pronto para ter uma reação mais agressiva, se necessário”, afirma Thiago Marques Fidalgo, professor do departamento de psiquiatria da Unifesp.

O Departamento de Narcóticos de São Paulo explicou que as drogas do tipo K são fabricadas principalmente em países da Ásia e da Europa, e é provável que o nitazeno já esteja presente nesses entorpecentes quando chegam ao mercado.

A Secretaria Estadual da Saúde destacou que existe de um centro especializado no tratamento de pessoas com problemas relacionados ao uso de crack e outras substâncias. Segundo a Secretaria, essa unidade opera 24h, oferecendo triagem e avaliação médica aos dependentes químicos. Caso necessário, os pacientes podem ser internados ou encaminhados para outros serviços de saúde.

