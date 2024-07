Nelson Jr./Ascom/TSE As eleições acontecem no dia 6 de outubro e no dia 27 do mesmo mês, em caso de segundo turno.

A seis meses do fim dos mandatos, os prefeitos das 26 capitais cumpriram 39,1% das promessas que fizeram durante a campanha eleitoral de 2020. Pesquisa aponta que 426 dos 1.090 compromissos assumidos pelos então candidatos eleitos foram cumpridos.

O levantamento foi feito pelo g1 e mostra ainda que, 23,2% das promessas foram cumpridas parcialmente durante 3,5 anos de gestão.

Dados mostram também que os prefeitos ainda não cumpriram 37,6% daquilo que prometeram.

As eleições municipais acontecem neste ano no dia 6 de outubro (primeiro turno) e no dia 27 do mesmo mês (em caso de segundo turno).

Na análise após um ano de mandato, em 2022, os governantes haviam cumprido apenas 15% dos compromissos assumidos.

Inicialmente, foram considerados 1.091 compromissos, porém um deles foi excluído após revisão da reportagem. Ainda, uma promessa não pôde ser avaliada devido à falta de dados ou informações, enquanto outra precisou ser revisado após um erro detectado na apuração da informação.

Para avaliar o terceiro ano e meio do mandato dos prefeitos, foram analisadas as respostas recebidas das administrações até 30 de junho.

Em termos numéricos, o resultado da avaliação das promessas é o seguinte:

Total de promessas: 1.090

Cumpridas integralmente: 426

Cumpridas parcialmente: 253

Não cumpridas ainda: 410

Não avaliadas: 1

Excluídas: 1





Quanto à divisão por temas, as promessas relacionadas ao turismo e esporte lideram em termos percentuais de não cumprimento, representando respectivamente 3,1% e 3,2% do total de 1.090 promessas.

Por outro lado, os temas com os maiores percentuais de compromissos cumpridos incluem economia (7,9% do total), administração pública (4,1% do total) e transparência (0,9% do total).

Considerando que a análise se refere ao terceiro ano e meio do mandato dos prefeitos, é possível que o número de promessas cumpridas ainda aumente até o término de seus mandatos.





Metodologia

Os critérios para avaliar as promessas são os seguintes:

Não cumprido ainda : quando o compromisso prometido não foi realizado e não está em funcionamento.

Em parte: quando a promessa foi cumprida parcialmente, mas ainda há pendências a serem completadas.

Cumprido: quando a promessa foi totalmente realizada e não há pendências.

Por exemplo, se a promessa é inaugurar uma obra, ela só será marcada como "cumprida" se a obra já tiver sido inaugurada. Caso contrário, será marcada como "não cumprida". Se a promessa é construir 10 hospitais e apenas 5 foram inaugurados, o status será "em parte". Da mesma forma, se a promessa é inaugurar 10 km de uma rodovia e apenas 5 km foram entregues à população, o status será "em parte".

