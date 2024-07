Reprodução: redes sociais - Ricardo Stuckert Luiz Inácio Lula da Silva e o filho, Luís Cláudio Lula da Silva

Em uma troca de mensagens no WhatsApp, o empresário Luís Cláudio Lula da Silva, filho do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), xingou a primeira-dama Janja Lula da Silva de "p*ta" e "oportunista". As imagens da conversa foram obtidas pelo jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles .

Segundo a coluna, a conversa era entre Luis Cláudio e a médica Natália Schincariol, que era sua esposa na época. A conversa está entre os arquivos da investigação sobre violência doméstica que envolve o empresário, filho caçula do mandatário.

Na manhã do dia 15 de setembro de 2023, Natália pergunta a Luís Cláudio, às 10h05: “O que vai fazer hoje?”. Ele responde em seguida: “Tô indo tomar café. Mais tarde assino um termo de compromisso com aquela empresa que te mostrei. Final da tarde vou ver meu pai”.

Natália diz: “Que chique. Queria um café preto”.

Em seguida, o empresário comenta sobre o encontro que teria com Lula e lamenta a presença de sua madrasta: “A p*ta vai estar junto”, disse.

Ainda na mesma conversa com Natália, Luís Cláudio chama Janja de "oportunista".

"Mensagem não existiu", diz filho de Lula

À coluna, Luís Cláudio negou que a conversa tenha existido. "Essa mensagem não existiu, não! Veja! Ela é esposa do meu pai e temos um ótimo convívio", escreveu por WhatsApp.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .