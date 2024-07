Carolina Antunes/PR Jair Bolsonaro (PL) e Alexandre Ramagem (PL-RJ)





Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) o aconselharam a retirar o apoio à candidatura de Alexandre Ramagem (PL-RJ) à prefeitura do Rio de Janeiro.

A estratégia do grupo é distanciar Bolsonaro do ex-ministro após as revelações da última quinta-feira (11) sobre a existência de uma Abin Paralela, que alarmaram o núcleo duro bolsonarista.

A preocupação é encontrar soluções para reagir e manter a base eleitoral animada por conta das eleições municipais.



Os argumentos para que Bolsonaro "abandone" o delegado incluem a baixa probabilidade de vitória do delegado contra o atual prefeito Eduardo Paes (PSD-RJ), que lidera as pesquisas com chances de vencer ainda no primeiro turno.

Retirar o apoio de Ramagem também visa não prejudicar candidatos em outras cidades, especialmente em São Paulo.

Lideranças do PL afirmam que a capital paulista, sendo mais pragmática, poderia associar a ligação de Bolsonaro com o delegado, mesmo este sendo candidato no Rio, e decidir não votar em Ricardo Nunes (MDB-SP), atual prefeito de São Paulo que busca a reeleição.

Os líderes bolsonaristas argumentam que afastar Bolsonaro de Ramagem não seria uma traição, pois entendem que o delegado foi imprudente ao guardar conversas que comprometem o ex-presidente.





Jair Bolsonaro vai refletir



O ex-presidente está muito irritado com Ramagem, mas ainda não tomou uma decisão final sobre o afastamento. Ele pretende refletir mais antes de tomar uma decisão, pois também ouviu argumentos de que se afastar do delegado pode ser visto como um sinal de fraqueza e confissão de culpa.

Há quem defenda que Bolsonaro afirme que todas as acusações da Polícia Federal são, na verdade, uma perseguição política “da esquerda”.

Bolsonaro deve esperar mais para avaliar a repercussão das acusações. A única certeza compartilhada por seus aliados e pelo próprio ex-presidente é que, se Ramagem tinha alguma chance de vitória no Rio, agora ela se tornou nula.

