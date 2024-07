Reprodução/Instagram/@DiegoMac227 Congresso conservador reuniu Bolsonaro, Javier Milei, Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e outras lideranças da extrema-direita

O ministro Paulo Teixeira , do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar , tratou de cutucar os participantes do CPAC Brasil , congresso conservador realizado em Balneário Camboriú (SC) que reúne líderes da extrema-direita. O evento acontece neste final de semana.

Em publicação feita nas redes sociais, o ministro de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o congresso de "encontro de celerados, terraplanistas e negacionista". O evento contou com as presenças de Jair Bolsonaro (PL) e do atual presidente da Argentina, Javier Milei .

"O Balneário de Camboriú em Santa Catarina, já foi melhor frequentado. Sediou, neste final de semana, um encontro de celerados, terraplanistas, negacionistas. A cidade precisa de uma limpeza espiritual, a favor dos legítimos frequentadores do balneário", disse.

O encontro, que acontece desde 1979, também marcou a presença dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina. Candidato à Prefeitura de Balneário Camboriú, o quarto filho de Bolsonaro, Jair Renan, também está no local.

Discurso de Milei

O presidente argentino Javier Milei fará o discurso de fechamento do CPAC Brasil na noite deste domingo (7). O discurso é aguardado e pode gerar um aprofundamento na crise diplomática entre Brasil e Argentina.

Antes de viajar ao Brasil, Milei voltou a criticar Lula, chamando o presidente brasileiro de "dinossauro idiota", "corrupto" e "esquerdista" em publicação feita nas redes sociais.

De acordo com o jornalista Jamil Chade, do UOL, caso o líder da Argentina volte a fazer críticas pesadas a Lula em território brasileiro, o Palácio do Planalto fará retaliações e pode até retirar o embaixador do Brasil em Buenos Aires.

