Reprodução Bolsonaro dá medalha "tres is" para Milei









Jair Bolsonaro (PL) aclamou a chegada de Javier Milei, presidente de direita da Argentina, ao Brasil com um presente inusitado: uma medalha “três is” em referência à fala “imbrochável, imorrível e incomível.”

O presidente argentino visita o Brasil para discursar na CPAC, Conferência de Ação Pública, reunião de líderes de direita.

Bolsonaro tem a medalha como ícone e presente para aliados. Anteriormente, entregou para Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo.

Participação de Milei na CPAC - Conferência de Ação Política

Javier Milei, presidente da Argentina, é um dos destaques deste domingo, 7, na CPAC - Conferência de Ação Política que acontece no Balneário Camboriú, Santa Catarina, durante o final de semana. O discurso do político deve fechar o dia às 16h. Jair Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) discursaram no sábado.

Milei desembarcou no Brasil no sábado durante a noite. Na agenda do domingo, há um encontro com empresários da Fiesc - Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina . Durante a tarde, há encontro previsto com o governador Jorginho Mello (PL-SC) .

Acompanham Milei a secretária geral da presidência, Karina Milei, irmã dele. Além dela, Luis Petri, Ministro da Defesa e Manuel Adorni, porta-voz da Casa Rosada.





Discurso de Bolsonaro na CPAC

Durante o sábado, o CPAC recebeu discursos de diversos políticos da imprensa, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Bolsonaro, mais uma vez, criticou a imprensa no palanque. Referindo-se ao indiciamento pelo caso das joias, comentou que está disposto para conversar “sem ser sabatinado:”

“Sem falar o nome, mas a imprensa que me critica, aquela grande imprensa, mais uma vez, estou à disposição para duas horas, ao vivo, ser sabatinado, sobre qualquer coisa [...] Se acham que vão me desgastar, as mídias sociais nos deram a liberdade, por isso querem censurar.”

Discurso de Tarcísio na CPAC

Governador de SP, Tarcísio comentou sobre atos para implementar escolas cívico-militares no estado. Em maio, ele sancionou um PL (Projeto de Lei) para incluir escolas do tipo na rede pública de ensino.

“São Paulo aprovou a lei e tem gente que ataca isso. Como pode alguém ser contra as escolas cívico-militares? Não faz sentido isso”, disse no evento.

PSOL e PT entraram com ações no STF para impedir a proposta do governador.