Ludovic Marin Javier Milei deve visitar o Brasil no próximo final de semana

O presidente da Argentina , Javier Milei , voltou a atacar o homólogo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (2). Através das redes sociais, o mandatário argentino classificou o brasileiro como um "perfeito dinossauro idiota", enumerando críticas ao petista. A declaração acontece às vésperas da viagem de Milei ao Brasil - ele deve visitar o país no próximo final de semana.

"Sé tivéssemos feito as coisas como esse grande dinossauro idiota dizia, já teria perdido", escreveu Milei no X (o antigo Twitter). Na publicação, o argentino disse que Lula deixou "sua estupidez à vista" ao condenar a ação militar na Bolívia . Isto porque, de acordo com o líder da Argentina, a tentativa de golpe no país foi uma "fraude".

O presidente ainda voltou a acusar de Lula de tentar interferir nas eleições argentinas no ano passado. Na ocasião, o presidente brasileiro apoiou Sergio Massa , adversário derrotado do atual mandatário da Argentina.

"Depois das agressões de Lula (em especial sua forte interferência na campanha eleitoral e apoio sólido a campanha mais suja da história), (ele) se queixa por que lhe respondo com a verdade", afirmou Milei.

Por fim, o mandatário da Argentina ainda voltou a desqualificar Lula por sua prisão, chamando o "brasileiro" de corrupto e de "comunista". Até o momento, o Palácio do Planalto não cometeu as declarações.





Troca de farpas

Milei e Lula ainda não se encontraram pessoalmente. Em dezembro do ano passado, o argentino chegou a convidar o brasileiro para sua posse, mas o petista não compareceu ao evento.

Oficialmente, Lula afirma que aguarda um pedido de desculpas por Milei falar "muita bobagem". Já o argentino, por sua vez, permanece se isolando dos outros países do continente.

Recentemente, o presidente da Argentina recusou o convite para participar da reunião de líderes do Mercosul, marcado para acontecer entre 7 e 8 de julho, em Assunção, no Paraguai.

Ao mesmo tempo, Milei tem presença confirmada em um encontro de lideranças da extrema-direita, em Santa Catarina, no Brasil. A confirmação foi feita pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (SP).

A expectativa, inclusive, é que Milei encontre Bolsonaro em sua viagem ao Brasil. Uma reunião com Lula não está prevista.

