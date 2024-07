Valter Campanato/Agência Brasil Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse estar à disposição para dar esclarecimentos sobre as acusações imputadas a ele. A fala se deu na manhã deste sábado (6), durante a abertura do CPAC, evento que acontece em Balneário Camboriú (SC) e reúne nomes e políticos conservadores.

"A imprensa que me critica, a grande imprensa, mais uma vez estou à disposição de vocês, para duas horas ao vivo ser sabatinado sobre qualquer coisa", afirmou.

Nesta semana, Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal por peculato (apropriação de bens públicos), associação criminosa e lavagem de dinheiro no inquérito das joias. A Polícia Federal encaminhou o relatório com detalhes dos crimes ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator do caso.

"Se acham que vão me desgastar, as mídias sociais nos deram a liberdade, por isso querem censurar", disse. "Repito, estou à disposição por duas horas, para discutir sobre qualquer assunto, ao vivo, sem edições e manipulações", acrescentou.

Ele foi aplaudido após o discurso, com gritos de "volta, Bolsonaro". Na ocasião, ainda disse que não tem ambição pelo poder, mas uma "obsessão pelo nosso Brasil".



O ex-chefe do Executivo também chamou o PT, legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de "Partido Trambique" e afirmou que soube do que a esquerda é capaz em 1970, dez anos antes de o partido ser criado.

Além do ex-presidente, outros aliados e auxiliares de Bolsonaro também foram indiciados pela Polícia Federal. Entre eles, o ex-tenente Mauro Cid, e os advogados Fabio Wajngarten e Frederico Wasseff. Veja todos indiciados abaixo.

Segundo as investigações da PF, Bolsonaro recebeu as joias de líderes sauditas durante seu mandato e começou a negociá-las nos Estados Unidos a partir de junho de 2022.

Evento em Santa Catarina

Neste fim de semana, nomes e políticos da extrema direita se reúnem no evento CPAC Brasil em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Entre as presenças confirmadas estão o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente da Argentina, Javier Milei, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O Conservative Political Action Conference (CPAC) é um evento que existe desde 1974, mas, no Brasil, acontece desde outubro de 2019. Na época, ele foi realizado em São Paulo, e, neste ano, acontece entre os dias 6 e 7 de julho em Balneário Camboriú.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp